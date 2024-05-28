 Предложена возможность доставки узбекских грузов в Астрахань через порт Туркменбаши

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов обсудили возможность доставки узбекских грузов водным путем через Международный порт Туркменбаши в порты Астраханской области.

Переговоры проходили в ходе визита российской делегации в Ташкент, сообщает издание «Виртуальная таможня» со ссылкой на пресс-службу правительства Астраханской области.

Стороны обсуждали возможности перевалки грузов из Узбекистана в Россию. В данное время они доставляются в Астрахань автотранспортом.

Бабушкин предложил узбекским компаниям и предпринимателям использовать транзитные возможности Астрахани для поставки товаров из Узбекистана в Россию. В частности, обсуждалась возможность доставки товаров из Узбекистана в Россию через морскую составляющую коридора «Север – Юг» по направлению «Порт Туркменбаши – порты Астраханской области».