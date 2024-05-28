 Посольство Туркменистана в Румынии участвовало в фестивале ClasicFest

Посольство Туркменистана в Румынии приняло участие в 13-м фестивале ClasicFest, который состоялся 25 мая недалеко от Бухареста, в культурном центре парково-дворцового комплекса Могошоая.

Фестиваль проходил под лозунгом «Культуры мира». Каждая страна в рамках мероприятия организовала национальный стенд. На стенде, представленном сотрудниками туркменского посольства, посетители смогли ознакомиться с экономическими достижениями страны, а также её культурными ценностями.

Посол А.Аннаев в своем выступлении сказал о влиянии творчества Махтумкули Фраги в развитии туркменского языка и литературы, туркменской национальной идентичности и государственности, а также о его вкладе в сокровищницу общечеловеческих духовных ценностей.

В ходе мероприятия демонстрировались видеоролики о жизни Махтумкули Фраги и документальный фильм про Туркменистан, подготовленный Румынским национальным телевидением.

В музыкальной части торжества, туркменская сторона представила народные мелодии, исполненные на дутаре, а также выступление фольклорной группы с танцем куштдепди, сообщает пресс-служба Посольства.