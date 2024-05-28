 Омбудсмен Туркменистана и глава представительства ЮНИСЕФ обсудили сотрудничество

Омбудсмен Туркменистана Яздурсун Гурбанназарова и глава Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане Мохаммад Файязи в ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере защиты и продвижении прав ребенка, создания необходимых условий для качественного образования, охраны здоровья и всестороннего развития детей страны.

Стороны констатировали ранее достигнутые результаты плодотворного взаимодействия и обсудили дальнейшие действия в рамках реализации «Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 годы», «Национального плана действий в области прав человека в Туркменистане на 2021-2025 годы», а также «Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023-2028 годы».

Совместные работы по созданию отдельного направления по правам детей и женщин в Аппарате Омбудсмена Туркменистана, подготовка Альтернативного доклада Аппарата Омбудсмена Туркменистана по реализации Конвенции ООН о правах ребенка, а также различные мероприятия по защите и продвижению прав и интересов детей в стране были отмечены в качестве успешных примеров двустороннего сотрудничества.

Особое внимание стороны уделили важной роли созданного по инициативе Национального Лидера туркменского народа Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».