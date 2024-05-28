 Кыргызстан заинтересован в закупке фармацевтики и медицинской техники из Туркменистана

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Министры здравоохранения Кыргызстана и Туркменистана в ходе переговоров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области фармацевтики и медицинской техники.

Одним из ключевых вопросов стало обсуждение возможности ввоза на рынок Кыргызстана качественных и недорогих лекарственных препаратов, производимых на совместном туркмено-индийском заводе по производству антибиотиков, сообщается на сайте минздрава Кыргызстана.

Также был рассмотрен вопрос о развитии производства лечебной глины, добываемой на берегу Каспийского моря, а также в Кыргызстане. Министр здравоохранения Туркменистана поделился опытом использования лечебной глины в медицинской практике и предложил наладить сотрудничество в этой области.

Кроме того, обсуждалась возможность поставок в Кыргызстан фармацевтических препаратов и медицинской техники от туркменских производителей.

Кыргызская сторона выразила заинтересованность в углублении партнерства с Туркменистаном и подчеркнула важность обмена опытом и технологиями для улучшения системы здравоохранения обеих стран.

Встреча министра здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыра Бейшеналиева с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мыратом Маммедовым проходила 26 мая в Женеве, на полях 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.