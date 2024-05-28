 Казахстан предложил учредить международную литературную премию имени Фраги

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, выступая в Ашхабаде на международной конференции, приуроченной к 300-летию со дня рождения поэта и мыслителя Махтумкули, предложила основать международную литературную премию имени Фраги. Об этом сообщается на сайте министерства культуры и информации Казахстана.

Подчеркнув важную роль произведений поэта для подрастающего поколения и молодежи всего Восточного мира, Аида Балаева отметила:

«Сегодня мы видим, как динамично развиваются наши отношения и ведется взаимная созидательная работа в культурно-гуманитарной сфере.

Несомненно, это все благодаря усилиям и личным доверительным, дружеским связям лидеров двух стран. Богатейшее наследие Махтумкули Фраги приобретает еще большее значение для наших народов. Как символ и залог дружбы, уважения казахского народа к поэту и в его лице ко всему братскому туркменскому народу, в столице нашей страны проводятся все необходимые работы по установлению памятника выдающемуся мыслителю», — сказала министр, предложив основать международную литературную премию имени Фраги.

Аида Балаева призвала коллег пропагандировать творчество таких личностей на системной основе, и через их творчество интегрироваться в общемировое культурное пространство, отмечает источник.