 Делегация Туркменистана отправится в Россию для ознакомления с системой фитосанконтроля

Туркменская делегация в составе специалистов компетентных ведомств с 28 по 31 мая направляется в Россию для ознакомления с принятой в РФ системой обеспечения карантинного фитосанитарного контроля, проверки качества зерна и контроля остаточного содержания пестицидов.

Как сообщает издание «Большая Азия», ожидается, что представители Туркменистана посетят подведомственные Россельхознадзору учреждения и лаборатории в Москве, Московской области и Ставрополе, где проходит проверка зерна и продуктов его переработки в соответствии с международными требованиями.

Также, туркменские специалисты планируют побывать в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора и на элеваторе одного из зерноперерабатывающих предприятий в городе Зеленокумск Ставропольского края.

По итогам визита в Москве состоятся переговоры представителей Туркменистана со специалистами Россельхознадзора, отмечает источник.