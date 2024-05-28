Делегация Туркменистана отправится в Россию для ознакомления с системой фитосанконтроля
Туркменская делегация в составе специалистов компетентных ведомств с 28 по 31 мая направляется в Россию для ознакомления с принятой в РФ системой обеспечения карантинного фитосанитарного контроля, проверки качества зерна и контроля остаточного содержания пестицидов.
Как сообщает издание «Большая Азия», ожидается, что представители Туркменистана посетят подведомственные Россельхознадзору учреждения и лаборатории в Москве, Московской области и Ставрополе, где проходит проверка зерна и продуктов его переработки в соответствии с международными требованиями.
Также, туркменские специалисты планируют побывать в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора и на элеваторе одного из зерноперерабатывающих предприятий в городе Зеленокумск Ставропольского края.
По итогам визита в Москве состоятся переговоры представителей Туркменистана со специалистами Россельхознадзора, отмечает источник.