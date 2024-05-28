 Газовики Туркменистана получили новую спецтехнику для разработки месторождений

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Государственный концерн «Туркменгаз» пополнил парк специализированной техники новыми бульдозерами, экскаваторами и погрузчиками производства китайской компании Zoomlion. Первая партия инновационной техники прибыла на Марыйскую базу №2 Управления снабжения производственных объектов концерна, сообщает электронная газета Nebit-Gaz.

Новые машины будут задействованы при разработке месторождений для бурения, строительства и монтажных работ. Они позволят увеличить объемы добычи природного газа и обеспечить соответствие качества продукции международным стандартам.

В первую партию от Zoomlion вошли 10 бульдозеров с рыхлителями, 14 экскаваторов и 5 мини-погрузчиков с усовершенствованной электроникой. Новая спецтехника распределена между производственными объединениями Türkmengazakdyryş, Türkmengazüpjünçilik, трестом Türkmenýöritenebitgazgurnama и управлениями Marygazçykaryş, Döwletabatgazçykaryş, Lebapgazçykaryş.