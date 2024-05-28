 В Туркменистане впервые проведен конкурс ораторского мастерства на китайском языке

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Финал первого конкурса ораторского мастерства на китайском языке прошел в Туркменском национальном институте мировых языков им. Довлетмаммета Азади.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», идея проведения конкурса принадлежит преподавателям китайского языка кафедры дальневосточных языков ТНИМЯ.

В конкурсе приняли участие студенты, владеющие средним уровнем знаний китайского языка.

Первый тур проходил в начале мая в дистанционном формате и представлял собой эссе на китайском языке. В результате отбора в следующий тур прошли 10 авторов лучших эссе.

Во втором туре участники выступили с презентациями по тематике написанных ими эссе в формате ораторского искусства. В состав жюри вошли вузовские преподаватели, в том числе и носители китайского языка – Хоу Юйцин и Ширин Кадырова из Туркменского государственного университета имени Махтумкули и Чень Вэньин из Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади.

Гран-при конкурса завоевала студентка ТНИМЯ Айджахан Агаева. Первого места удостоена представительница ТГУ имени Махтумкули Айлар Байраммамедова, второе место заняла – студентка Международного университета гуманитарных наук и развития Шабиби Бешимова, третье – студентка ТНИМЯ Гульназ Сейитмаммедова.