 В Ашхабаде 2 июня пройдет Детский скальный фестиваль

2 июня в Ашхабаде состоится «Детский скальный фестиваль», который проводит Альпинистский клуб «Агама» при поддержке Детского фонда Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули.

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей.

Фестиваль будет проходить в ашхабадском культурно-развлекательном центре «Алем» с 10:00 до 14:00. В ходе фестиваля дети с 5 до 13 лет смогут получить начальные навыки скалолазания, показать свои возможности.

В программе фестиваля лазание на искусственном скалодроме с судейской страховкой.

Как сообщается на сайте «Агамы», для участия в фестивале необходимо подать предварительную заявку по телефону: +99365811355.

Участникам при себе иметь свидетельство о рождении (копия), спортивную одежду, чистую сменную обувь.

Победители и участники получат сертификаты.

Добраться до места проведения фестиваля можно автобусами №№20, 55, 57 и 60.