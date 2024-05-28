В Ашхабаде состоялась образовательная конференция для банковских специалистов

 В Ашхабаде состоялась образовательная конференция для банковских специалистов

24-25 мая компания Colvir Software Solutions организовала образовательную конференцию для банковских специалистов Туркменистана. В рамках поддержки утвержденной Президентом Туркменистана «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане в 2019-2025 годах» и «Государственной программы развития цифровой экономики на 2021-2025 годы» компания Colvir Software Solutions, международный поставщик IT-решений для банковского сектора, организовала обучающую конференцию для работников банков Туркменистана.

Участие в конференции приняли более 40 специалистов из банков Туркменистана:

  • Центральный Банк Туркменистана;
  • Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана;
  • АКБТ «Халкбанк»;
  • АКБТ «Сенагат»;
  • АКБ «Рысгал»;
  • ГКБ «Дайханбанк»;
  • ГКБТ «Туркменистан»;
  • Туркмено-турецкий акционерно-коммерческий банк.

Центральными темами мероприятия стали:

  • Цифровая трансформация банка: инструменты, подходы, решения
  • Мировые тренды развития финтех-отрасли и релевантный опыт цифровизации Казахстана
  • Новые банковские возможности и рост качества обслуживания граждан Туркменистана
  • Ведение традиционного банковского бизнеса в условиях внедрения инноваций

На конференции выступили ведущие эксперты Colvir Software Solutions, а также приглашенные специалисты из Казахстана, поделившиеся своим опытом в области цифровизации банковского сектора.

Участники мероприятия высоко оценили уровень организации конференции и получили ценные знания и практические навыки, которые помогут им в работе над цифровизацией своих банков.

О Colvir Software Solutions:

Colvir Software Solutions – международная компания, предоставляющая IT-решения для банковского сектора. Компания имеет более 20 лет опыта работы на рынке и предлагает широкий спектр решений, помогающих банкам повышать свою эффективность, конкурентоспособность и качество обслуживания клиентов. Colvir Software Solutions имеет офисы в России, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.