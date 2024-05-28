В Ашхабаде состоялась образовательная конференция для банковских специалистов
24-25 мая компания Colvir Software Solutions организовала образовательную конференцию для банковских специалистов Туркменистана. В рамках поддержки утвержденной Президентом Туркменистана «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане в 2019-2025 годах» и «Государственной программы развития цифровой экономики на 2021-2025 годы» компания Colvir Software Solutions, международный поставщик IT-решений для банковского сектора, организовала обучающую конференцию для работников банков Туркменистана.
Участие в конференции приняли более 40 специалистов из банков Туркменистана:
- Центральный Банк Туркменистана;
- Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана;
- АКБТ «Халкбанк»;
- АКБТ «Сенагат»;
- АКБ «Рысгал»;
- ГКБ «Дайханбанк»;
- ГКБТ «Туркменистан»;
- Туркмено-турецкий акционерно-коммерческий банк.
Центральными темами мероприятия стали:
- Цифровая трансформация банка: инструменты, подходы, решения
- Мировые тренды развития финтех-отрасли и релевантный опыт цифровизации Казахстана
- Новые банковские возможности и рост качества обслуживания граждан Туркменистана
- Ведение традиционного банковского бизнеса в условиях внедрения инноваций
На конференции выступили ведущие эксперты Colvir Software Solutions, а также приглашенные специалисты из Казахстана, поделившиеся своим опытом в области цифровизации банковского сектора.
Участники мероприятия высоко оценили уровень организации конференции и получили ценные знания и практические навыки, которые помогут им в работе над цифровизацией своих банков.
О Colvir Software Solutions:
Colvir Software Solutions – международная компания, предоставляющая IT-решения для банковского сектора. Компания имеет более 20 лет опыта работы на рынке и предлагает широкий спектр решений, помогающих банкам повышать свою эффективность, конкурентоспособность и качество обслуживания клиентов. Colvir Software Solutions имеет офисы в России, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.