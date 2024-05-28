 Автобус между Ашхабадом и Авазой запустят с 1 июня

Фото: auh.com.tm

АООТ «Автомобильные транспортные услуги» с 1 июня запустит ежедневный автобусный маршрут Ашхабад – Аваза – Ашхабад.

Из туркменской столицы автобус будет отправляться в 06:00 утра из Международного автовокзала, который находится в жилом массиве Чоганлы по адресу: проспект А.Ниязова, здание 422.

Обратный автобус в Ашхабад из Авазы будет отправляться в 13:00 от 4-этажной стоянки на 266 автомобилей по улице Елкенли.

Стоимость билета в одну сторону установлена в размере 75 манатов. Приобрести билеты можно в кассах.

Телефоны для справок: (+993 12) 44-35-30; 44-35-20.