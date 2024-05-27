Турист из Великобритании: «Туркменистан и его культура всегда будут в моём сердце»
В День туркменского ковра в Ашхабаде работала традиционная выставка, на которой было представлено множество роскошных образцов ковров и ковровых изделий со всех регионов Туркменистана.
Среди гостей выставки было много туристов, для которых присутствие на столь колоритном национальном празднике — большая удача, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».
Йен Харрас — турист из Великобритании, путешественник со стажем. Он побывал во многих азиатских странах. В Туркменистане он впервые.
«Я очень рад, что посчастливилось оказаться на таком красочном торжестве, где можно ознакомиться с настоящими произведениями декоративно-прикладного искусства туркменского народа. Я не ожидал, что попаду в эпицентр праздника ковра, где помимо ковров так красочно представлены национальные песни, танцы, да ещё и необычайно вкусные блюда туркменской кухни, которыми нас угощали. Всё это незабываемо и так приятно!», — поделился он своим впечатлением.
Йен рассказал о своем намерении приобрести несколько образцов ковровых изделий.
«Это будут самые красивые сувениры! И когда я буду смотреть на них, они будут напоминать мне о Туркменистане. Эта страна, её культура всегда будут в моём сердце», — отметил путешественник.