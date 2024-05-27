Президент Туркменистана утвердил Концепцию повышения качества образования до 2028 года

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив Концепцию совершенствования методики обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года и План мероприятий по её реализации, сообщает TDH.

Документ подписан «в целях приведения в соответствие с международными стандартами качества обучения, усовершенствования его методики и широкого внедрения в учебную деятельность соответствующих новаторских подходов, значительного повышения творческих навыков и профессионализма учителей».