Президент Туркменистана утвердил Концепцию повышения качества образования до 2028 года

Президент Туркменистана утвердил Концепцию повышения качества образования до 2028 года

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив Концепцию совершенствования методики обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года и План мероприятий по её реализации, сообщает TDH.

Документ подписан «в целях приведения в соответствие с международными стандартами качества обучения, усовершенствования его методики и широкого внедрения в учебную деятельность соответствующих новаторских подходов, значительного повышения творческих навыков и профессионализма учителей».