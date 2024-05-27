Президент Туркменистана встретится с Премьер-министром Японии в Астане

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретится с Премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Астане в рамках Саммита «Центральная Азия + Япония». О подготовке встречи доложил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе заседания Кабинета Министров, передает TDH.

По завершении переговоров планируется подписание двусторонних документов между Туркменистаном и Японией, охватывающих различные направления сотрудничества.