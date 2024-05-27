 Делегация Туркменистана приняла участие во Всемирном форуме по образованию

Делегация Туркменистана приняла участие в престижном Всемирном форуме по образованию (EWF) в Лондоне, подчеркнув приверженность страны развитию сектора образования в соответствии с международными стандартами и передовой практикой. Об этом сообщили в Министерстве образования страны.

Форум объединил представителей сферы образования и экспертов со всего мира для обсуждения таких актуальных тем, как интеграция искусственного интеллекта в образование, устойчивое развитие и экологическое образование, а также восстановление и улучшение систем образования в условиях кризисов.

Участие делегации Туркменистана позволило обменяться опытом и выработать новые подходы к решению современных вызовов в образовании. Среди ключевых тем форума — использование технологий ИИ для оптимизации учебных процессов, интеграция принципов устойчивого развития в программы обучения и разработка стратегий восстановления образовательных систем после пандемии или стихийных бедствий.

На полях форума делегация Туркменистана провела встречи с представителями других стран и международных организаций, что продемонстрировало приверженность Ашхабада международному сотрудничеству и стремление страны быть активным участником в формировании будущего глобального образования.