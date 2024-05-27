 Государственная страховая организация Туркменистана получит международный рейтинг

Агентство Fitch Ratings присвоит Государственной страховой организации Туркменистана международный рейтинг. О работе в данном направлении доложил вице-премьер Ходжамырат Гелдимырадов в ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана, передает TDH.

Международный рейтинг будет присвоен страховой организации в соответствии с Планом мероприятий по реализации «Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах».

Заслушав доклад, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил важность продолжения развития взаимодействия Государственной страховой организации Туркменистана с зарубежными и международными рейтинговыми агентствами и финансовыми структурами.