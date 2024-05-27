 В Туркменистане 10 ковровщиц получили звание Türkmenistanyň at gazanan halyçysy

Президент Сердар Бердымухамедов подписал Указ о присвоении почётного звания «Заслуженная ковровщица Туркменистана» 10 мастерицам, сообщает TDH.

«За большие заслуги в развитии национального искусства ковроткачества, прославлении в мире непревзойдённой красоты и филигранности туркменских ковров, отделке ковров художественными орнаментами, учитывая многолетний добросовестный и самоотверженный труд, профессионализм, а также по случаю Праздника туркменского ковра» звание «Заслуженная ковровщица Туркменистана» присвоено:

ковровщице Ашхабадского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения «Türkmenhaly» Нурягдыевой Аннабеги,

ковровщице коврового цеха Бахерденского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения «Türkmenhaly» Беглиевой Язгуль Аннабердиевне,

ковровщице Кизыларватского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения «Türkmenhaly» Халыковой Маягуль,

ковровщице Губадагского коврового цеха Дашогузского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения «Türkmenhaly» Тиркешовой Огулбиби,

ковровщице Халачского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения «Türkmenhaly» Махрамовой Джума­гуль Ашыргулыевне,

ковровщице Халачского предприя­тия художественного ковроделия Государственного объединения «Türkmenhaly» Галкановой Рехмегуль Джумагелдиевне,

ковровщице 1-го цеха Халачского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения «Türkmenhaly» Танырбердиевой Джерен Хыдыргулыевне,

ковровщице 2-го цеха Халачского предприятия художественного ковро­делия Государственного ­объединения «Türkmenhaly» Мамедовой Дурсун Чарярдур­дыевне,

ковровщице 3-го цеха Халачского предприятия художественного ковро­делия Государственного ­объединения «Türkmenhaly» Пиримкулыевой Айджемал Керимовне,

ковровщице Байрамалийского коврового цеха Марыйского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения «Türkmenhaly» Аманназаровой Гызларгуль Борджаковне.