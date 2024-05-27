 В Туркменистане широко отметят Всемирный день велосипеда

Ряд спортивных мероприятий организуют в Туркменистане по случаю отмечаемого 3 июня Всемирного дня велосипеда, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

Как сообщил на заседании Кабинета Министров вице-премьер Н.Аманнепесов, с 27 мая по 3 июня в Олимпийском городке Ашхабада состоится первенство Туркменистана по велоспорту на треке. В период с 31 мая по 3 июня также намечен веломарафон протяжённостью 335 км с участием сборной команды страны по специальному маршруту на участке высокоскоростной автомагистрали Мары-Теджен-Ашхабад. А 3 июня в столице предусматривается организовать массовый велопробег.

Резюмируя отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов поручил надлежащим образом подготовиться к широкому и торжественному празднованию Всемирного дня велосипеда, а также на должном уровне провести в столице и велаятах физкультурно-спортивные мероприятия по случаю этого праздника.