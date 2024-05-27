 В июне в Туркменистане организуют ряд масштабных культурных мероприятий

В июне в Туркменистане пройдут масштабные культурные и спортивные мероприятия, посвященные знаменательным датам и праздникам. Об этом сообщила вице-премьер Мяхриджемал Маммедова в ходе заседания Кабинета Министров, сообщает TDH.

Запланированы торжества по случаю Международного дня защиты детей, Всемирного дня велосипеда, Всемирного дня охраны окружающей среды, Дня науки, празднования Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги и Курбан байрамы. В рамках девиза 2024 года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» состоятся форумы, конференции, выставки и концерты.

Юных граждан ожидает насыщенная программа с творческими конкурсами, интеллектуальными состязаниями и спортивными соревнованиями. 1 июня Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова подведет итоги конкурса детских рисунков Biz – Arkadag Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri и наградит победителей. В Олимпийском городке Ашхабада пройдет Детский теннисный фестиваль.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру обеспечить высокий уровень проведения всех мероприятий и планируемых церемоний открытия социально-культурных объектов в июне.