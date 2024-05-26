Туркменистан отмечает Праздник ковра выставкой и заседанием Ассоциации ценителей

В Ашхабаде открылась выставка ковров и ковровых изделий, а также проходит XXIV заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра. Мероприятия приурочены к Празднику туркменского ковра, который отмечается в последнее воскресенье мая.

С началом работы выставки и заседания участников поздравил президент Сердар Бердымухамедов, обращение которого опубликовало TDH.

Глава государства назвал туркменский ковер «национальной гордостью» и «вечным искусством». Он подчеркнул, что ковровые изделия, включенные в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, «являются прекрасным символом вечности искусства».

«Великолепный туркменский ковёр, созданный талантом и мудростью туркменской женщины, поразивший мир своей филигранностью, цветовой гаммой с тысячами оттенков, естественностью, прекрасной гармонией красок, – это образец красоты, ставший сокровищницей общечеловеческой цивилизации», говорится в обращении.

Президент также отметил достижения страны в области ковроделия, в том числе строительство новых предприятий художественного ковроделия и регулярное проведение международных выставок, ярмарок и конференций.