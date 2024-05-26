Туркменистан будет развивать сотрудничество с Китаем, Японией, Республикой Корея

На состоявшемся 25 мая заседании Правительства вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов доложил о принимаемых мерах по дальнейшему развитию отношений Туркменистана со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, с Китаем, Японией и Республикой Корея.

В ходе доклада вице-премьер, глава МИД доложил о предложениях, подготовленных с учетом важной роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в современной мировой политике, а также богатый опыт сотрудничества и исторических связей между Туркменистаном и этими странами, накопленный за годы независимости.

Предложение о проведении политических консультаций на уровне министров иностранных дел Туркменистана и Китайской Народной Республики было высказано в ходе очередной встречи политических лидеров стран-соседей Афганистана и внешнеполитических ведомств Российской Федерации, которая состоится в ноябре текущего года.

Он также сообщил, что начиная с июля текущего года планируется провести серию мероприятий, посвященных «Году культуры Туркменистана в Китае».

Наряду с этим в целях укрепления договорно-правовой базы стратегического межправительственного сотрудничества проводится соответствующая работа, в частности, разработан и подготовлен пакет документов. Для обсуждения вопросов, связанных с этой системой, предложено провести во второй половине текущего года двусторонние межведомственные консультации.

Сотрудничество с Японией в последние годы динамично развивается.

В этой связи сообщалось, что в настоящее время ведется работа по организации встречи Президента Туркменистана и Премьер-министра Японии в рамках первого Саммита Диалога «Центральная Азия + Япония», который пройдет в Астане. Наряду с этим были обсуждены двусторонние документы, охватывающие различные системы сотрудничества и планируемые к подписанию.

Кроме того, были высказаны предложения, направленные на дальнейшее расширение экономического сотрудничества. Вице-премьер, глава МИД рассказал о вопросах развития межправительственного сотрудничества с Республикой Корея.

Как отмечается, наша страна выступила с инициативой создания формата Центральная Азия+АСЕАН в 2022 году. В целях реализации данной инициативы на практике было предложено провести во второй половине текущего года международную встречу или конференцию в Туркменистане.

Сердар Бердымухамедов поддержал высказанные предложения, обратил внимание на переговоры на высоком уровне, визиты, различные встречи и поручил вице-премьеру, главе МИД обеспечить высокий уровень организации всех запланированных мероприятий.