Туркменистан будет работать с компаниями, специализирующимися на получении международных рейтингов

Туркменистан работает над развитием сотрудничества с ведущими мировыми рейтинговыми агентствами.

Как сообщил на состоявшемся в субботу заседании Правительства вице-премьер Х.Гельдимырадов, в Плане мероприятий по реализации «Программы социально-экономического развития страны Президента Туркменистана на 2022-2028 годы» Государственной страховой организации получить международный рейтинг от компаний, специализирующихся в этой области, это должно быть сделано.

В этой связи вице-премьер представил на рассмотрение туркменского лидера соответствующее предложение агентства Fitsh Ratings.

Комментируя отчёт, Сердар Бердымухамедов заявил, что сотрудничество Государственной страховой организации Туркменистана с международными и зарубежными финансовыми организациями и агентствами должно и дальше расширяться, а также проводиться соответствующие мероприятия по повышению международной финансовой репутации национальной системы страховой организации, развитие внешнеэкономических связей и дал премьер-министру ряд конкретных поручений.