Новые стандарты обучения: подписана Концепция совершенствования методики обучения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив Концепцию совершенствования методики обучения по общеобразовательным программам в Туркменистане до 2028 года и План мероприятий по её реализации.

Документ направлен на приведение качества образования в соответствие с международными стандартами, усовершенствование методики обучения и широкое внедрение инновационных методов в учебную деятельность. Особое внимание уделяется повышению творческих навыков и профессионализма учителей.

Концепция предусматривает внедрение новых образовательных технологий, разработку современных учебных материалов и повышение квалификации педагогов.