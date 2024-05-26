Июнь в Туркменистане: богатая культурная программа и открытие новых объектов

На заседании правительства Туркменистана 25 мая был озвучен календарь мероприятий на июнь.

По словам вице-премьера Мяхриджемал Маммедовой, в предстоящем месяце запланировано множество событий, приуроченных к Международному дню защиты детей, Всемирному дню велосипеда, Всемирному дню охраны окружающей среды, Дню науки, Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги и Курбан байрамы.

В июне пройдут форумы, международные научно-практические конференции, выставки, песенно-музыкальные торжества, будут подведены итоги ранее объявленных конкурсов. Для детей и подростков запланированы культурно-массовые мероприятия, творческие и интеллектуальные состязания, а также спортивные соревнования.

1 июня состоится церемония вручения призов победителям конкурса рисунков «Biz – Arkadag Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri».

Также в следующем месяце в Теннисном комплексе Олимпийского городка будет проведен Детский теннисный фестиваль.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность проведения мероприятий на высоком уровне, а также поручил обеспечить должную подготовку к открытию новых объектов социально-культурного назначения.