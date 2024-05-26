Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Туркменистана с Днем Ашхабада

25 мая Туркменистан отметил День города Ашхабада. С этим событием президента страны от имени Халк Маслахаты поздравил Гурбангулы Бердымухамедов.

Национальный лидер туркменского народа отметил в своем поздравительном послании, что туркменская столица развивается ускоренными темпами и преображается день ото дня.

«Ашхабад на законодательном уровне определён как политический, экономический и научно-культурный центр, а также признан жемчужиной Центральной Азии. Город застроен высотными жилыми домами, восхитительными дворцовыми ансамблями и фешенебельными отелями, и всё это великолепие на фоне зелёных парков и бурлящих фонтанов скрашивает нашу жизнь, воодушевляет сердца и поднимает настроение. Воспетый в песнях беломраморный Ашхабад устремлён в будущее, это – город инновационных технологий, где строительство сочетается с лучшей мировой практикой», отметил Гурбангулы Бердымухамедов, назвав это отражением счастливой жизни народа нашей страны.