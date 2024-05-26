В Туркменистане будут разработаны концептуальные основы государственной политики в сфере космических работ

Планируется разработать проект концептуальных основ государственной политики в сфере космического пространства Туркменистана. Об этом на заседании Правительства сообщил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев.

Основными задачами этого документа являются продолжение работ в космической отрасли страны в соответствии с требованиями времени и внедрение новых технологий, расширение спектра услуг Национального спутника связи “TürkmenÄlem520E”, модернизация объектов наземной космической инфраструктуры. В этой связи на рассмотрение туркменского лидера было вынесено предложение.

Комментируя доклад, Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность эффективного использования возможностей спутниковой связи для развития цифровой сети. Заявив, что правовую базу транспортно-коммуникационной отрасли страны следует и дальше развивать в соответствии с требованиями времени, туркменский лидер поручил главе ведомства провести соответствующую работу в этой сфере.