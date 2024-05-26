 В Ашхабаде открылась обновленная автозаправочная станция №142

Фото: turkmennebit.gov.tm

В Ашхабаде в рамках мероприятий по случаю празднования Дня города прошла торжественная церемония открытия обновленной автозаправочной станции №142.

Как сообщается на сайте ГК «Туркменнефть», обновленная станция, расположенная в транспортно-логистической инфраструктуре города, полностью удовлетворяет потребностям жителей столицы. Здесь созданы все необходимые условия для оказания населению услуг на высоком уровне.

Также здесь созданы условия для эффективной работы и хорошего отдыха специалистов, работающих на станции, отмечает источник.