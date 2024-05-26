Веломарафон, велопробег и велотрек: Туркменистан готовится к Всемирному дню велосипеда

В Ашхабаде 3 июня состоится массовый велопробег по случаю Всемирного дня велосипеда. Об этом 25 мая на заседании правительства Туркменистана сообщил вице-премьер Н.Аманнепесов, сообщили в новостной программе «Ватан».

По словам вице-премьера, в стране в честь этой даты ведется подготовка к проведению различных физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий.

Так, с 31 мая по 3 июня пройдет веломарафон с участием сборной команды страны по велоспорту на участке высокоскоростной автомагистрали Мары-Теджен-Ашхабад, протяжённостью 335 км.

Кроме того, с 27 мая по 3 июня в спорткомплексе «Велотрек» Олимпийского городка состоится первенство Туркменистана по велотреку «Siz bilen sportda gadamlar batly, Ak geljege ýörelgämiz Arkadag».

Президент Туркменистана подчеркнул важность проведения мероприятий по случаю Всемирного дня велосипеда и поручил обеспечить их высокий уровень организации.