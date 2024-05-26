Австрийские производители оборудования представят туркменским партнерам новые разработки

В Ашхабаде 4-5 июня состоится 12-е заседание Совместной туркмено-австрийской комиссии и деловая встреча с участием представителей бизнес-кругов двух стран. Об этом на заседании правительства в субботу доложил вице-премьер Б.Атдаев.

В повестку дня включат темы инновационных технологий в промышленности и машиностроении, энергетики, возобновляемых источников энергии, экологических проектов, управления отходами, строительства, транспорта, сферы услуг, здравоохранения, фармацевтической промышленности, сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции. Ожидается подписание ряда двусторонних документов.

На деловой встрече австрийские компании-производители оборудования представят свои новые разработки. Стороны обсудят перспективы расширения сотрудничества в различных сферах, определят новые векторы партнерства.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность укрепления торгово-экономических связей с Австрией и адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений.