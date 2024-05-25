Товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном вырос за год на 28%

24 мая президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, прибывшим в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, особое внимание уделив развитию торгово-экономических связей. Было отмечено, что за год товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном вырос на 28%, достигнув 563 миллионов долларов.

В ходе встречи также были затронуты вопросы сотрудничества в газовой сфере, в области транспорта и логистики, а также реализации совместных казахско-туркменских проектов в области сельского хозяйства.

Говоря о недавно открывшемся культурно-парковом комплексе имени Махтумкули Фраги, Бектенов отметил, что размещение там памятника известному казахскому народному музыканту и композитору Курмангазы Сагырбайулы является ярким символом дружбы и братства двух народов и стремительно расширяющихся культурных связей.