Сердар Бердымухамедов принял заместителя премьер-министра Узбекистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял заместителя премьер-министра Республики Узбекистан, министра экономики и финансов страны Джамшида Кучкарова, прибывшего в Ашхабад для участия в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отметив рост товарооборота и расширение взаимодействия в сферах энергетики, транспорта, логистики и сельского хозяйства. Особое внимание было уделено развитию культурных, научных и образовательных связей, которые служат мостом для дальнейшего сближения двух народов.

В ходе встречи Сердар Бердымухамедов рассказал о недавно открытом в Ашхабаде новом культурно-парковом комплексе имени Махтумкули Фраги, где помимо огромного памятника поэту, установлены статуи других классиков мировой литературы, в том числе памятник Алишеру Навои.

Гость поздравил президента Туркменистана и весь туркменский народ с 300-летним юбилеем Махтумкули Фраги, отметив, что Узбекистан празднует эту дату наравне с братским Туркменистаном.