 Президент Туркменистана поздравил Короля Иордании с Днем независимости

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдулле II бин Аль Хуссейну по случаю Дня независимости, сообщает TDH.

«Пользуясь этой возможностью, Президент Туркменистана выразил Королю Абдулле II бин Аль Хуссейну искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всему дружественному народу Иорданского Хашимитского Королевства – мира, дальнейшего прогресса и процветания», – говорится в сообщении.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Иорданией были установлены 18 февраля 1993 года.