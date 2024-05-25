Президент Туркменистана поздравил выпускников с «Последним звонком»
Президент Сердар Бердымухамедов поздравил выпускников школ, учителей средних школ и работников сфер образования с «Последним звонком», который прозвучит сегодня во всех школах Туркменистана.
«От всей души поздравляю вас с церемонией «Последнего звонка» и успешным завершением учебного года! Уверен, что сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, насыщенные торжества, приуроченные к этому событию, станут незабываемыми и оставят приятные воспоминания у счастливых выпускников, которым предстоит приложить свои силы и знания для достижения намеченных грандиозных целей и продвижения Отчизны по пути процветания!», – говорится в поздравительном послании главы государства, опубликованном на сайте Государственного информационного агентства Туркменистана.
В своём Обращении Президент Туркменистана выразил уверенность, что торжества по случаю «Последнего звонка» вдохновят молодежь на новые большие достижения.
«Церемония «Последнего звонка» – это замечательный праздник знаний, призванный приумножить у молодёжи чувства великой любви и гордости за Родину и наш мужественный народ. Торжества пройдут на фоне знаменательных событий национального и международного уровня года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», который золотыми буквами вписывается в летопись независимой нейтральной Отчизны в том числе Дня города Ашхабад. В целом они воодушевят наших выпускников на новые большие достижения.
Музыкально-песенные и культурно-массовые мероприятия, приуроченные к церемонии «Последнего звонка», проходят по всей стране – в столице и городе Аркадаг, в административных центрах регионов и сёлах. Подобные содержательные торжества впервые пройдут в городе Аркадаг, что значительно повышает роль церемонии в жизни общества и авторитет нашей Родины, которая превращается в центр обучения и активно интегрируется в международное образовательное пространство. Все эти процессы служат наглядным подтверждением успешного претворения в жизнь принципа Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага «Государство – для человека!», который заложил основу для наших достижений, и девиза «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!».
Дорогие выпускники!
Во все времена туркмены выступали за мир, дружбу и гуманизм, призывая другие народы стремиться к счастливой жизни. Вы как наше молодое поколение должны быть целеустремлёнными, сделать для себя приоритетом такие принципы, как патриотизм, гуманность, трудолюбие, благородство, высокие идеалы нравственности. Огуз хан, Горкут ата, Гёроглы бег, Алп Арслан, Джелаледдин Менгуберды и Кеймир сердар – это выдающиеся мужи нашего народа, оставившие немеркнущий след в мировой истории. Махмуд Кашгари, Абу Сагид Абулхаир, Ходжа Ахмед Ясави, Байрам хан, Довлетмаммет Азади и Махтумкули Фраги – великие мыслители. Следуя их заветам, мудрым наставлениям и исконным национальным принципам, вам, молодому поколению, преисполненному гордостью за славное прошлое и настоящее родного народа, предстоит приумножить величие суверенной Отчизны своими знаниями и энергией, созидательным трудом.
Ваша главная задача – учиться, перенимать лучшее, проявлять креативность и рвение в труде, стремиться к совершенству, оберегать как зеницу ока честь и достоинство нации во имя будущего Родины и счастливой жизни нашего общества в благополучии и мире. Служить государству, народу и человечеству всем сердцем и добиться признания и уважения – вот ваша священная миссия на жизненном пути.
Уважаемые учителя и работники системы образования!
Сегодня Туркменистан известен в мире как одна из прогрессивных держав. А потому эра Возрождения новой эпохи могущественного государства – судьбоносное время для дальнейшего развития и модернизации системы образования, наряду с другими важнейшими сферами народнохозяйственного комплекса страны, на основе национального опыта и передовой практики, общепризнанных международных норм.
Опираясь на этот колоссальный опыт в деле совершенствования национальной системы образования адекватно запросам времени, мы успешно реализуем масштабные реформы в контексте воспитания и обучения молодого поколения. По всей стране строим современные детские сады, общеобразовательные средние школы, учреждения профессионального образования, в которых созданы оптимальные условия для получения молодёжью качественных знаний и её полноценного здорового развития. Большое внимание уделяется и расширению целевого взаимодействия с ведущими международными организациями и государствами мира.
Уважаемые учителя и работники сферы образования, дорогие выпускники!
Ещё раз от всей души поздравляю вас с церемонией «Последнего звонка» и успешным окончанием учебного года!
Желаю вам крепкого здоровья, счастливой благополучной жизни и больших успехов в продвижении суверенной Отчизны по пути процветания!».