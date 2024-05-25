 Президент Туркменистана поздравил выпускников с «Последним звонком»

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил выпускников школ, учителей средних школ и работников сфер образования с «Последним звонком», который прозвучит сегодня во всех школах Туркменистана.

«От всей души поздравляю вас с церемонией «Последнего звонка» и успешным завершением учебного года! Уверен, что сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, насыщенные торжества, приуроченные к этому событию, станут незабываемыми и оставят приятные воспоминания у счастливых выпускников, которым предстоит приложить свои силы и знания для достижения намеченных грандиозных целей и продвижения Отчизны по пути процветания!», – говорится в поздравительном послании главы государства, опубликованном на сайте Государственного информационного агентства Туркменистана.

В своём Обращении Президент Туркменистана выразил уверенность, что торжества по случаю «Последнего звонка» вдохновят молодежь на новые большие достижения.