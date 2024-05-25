Дни культуры Армении в Туркменистане намечены на октябрь

В рамках Международной конференции министров культуры, посвященной 300-летию Махтумкули прибывшая в Ашхабад министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян провела встречи со своими туркменскими коллегами.

Год назад, 31 мая-3 июня 2023 года в Ереване прошли Дни культуры Туркменистана. Теперь на встрече с министром культуры нашей страны Атагелди Шамурадовым стороны согласовали проведение Дней культуры Армении в Туркменистане. Мероприятия запланированы на октябрь 2024 года.

Также министры обсудили возможность проведения в Ашхабаде концерта армянского симфонического оркестра в честь композитора Арно Бабаджаняна.

Помимо этого, Жанна Андреасян встретилась с коллегой «по образованию» – Байрамгуль Ораздурдыевой. Стороны обсудили реализацию стипендиальных программ в сфере высшего образования, особо подчеркнув развитие прямых кооперационных связей между университетами двух стран посредством реализации программ обмена студентами и профессорами.

Министр образования Туркменистана выразила заинтересованность в опыте Армении в сфере неформального образования, дуального обучения и профессионального образования, а также в деятельности образовательных центров ТУМО (образовательный центр для подростков в возрасте от 12 до 18 лет, специализирующийся на технологиях и дизайне).

На встрече Андреасян с председателем Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту Аллаберди Сапаровым стороны согласовали обеспечение участии представителей в международных спортивных мероприятиях, проводимых как в Туркменистане, так и в Армении.

Отмечалось, что туркменские тяжелоатлеты и пловцы неоднократно участвовали в сборах в Армении. Стороны договорились продолжать эту практику.