Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента Туркменистана с Днем города Ашхабад

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов от имени Халк Маслахаты поздравил Президента Сердара Бердымухамедова с Днем города Ашхабад, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

«Глубокоуважаемый Президент Туркменистана!

От имени Халк Маслахаты Туркменистана сердечно поздравляю с Днём города Ашхабад, торжественно отмечаемым в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» эры Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Желаю Вам доброго здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в масштабной деятельности во имя развития главного города страны и Отчизны в целом.

Уважаемый Президент!

Сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, столица Туркменистана – город Ашхабад развивается ускоренными темпами и преображается день ото дня. Ашхабад на законодательном уровне определён как политический, экономический и научно-культурный центр, а также признан жемчужиной Центральной Азии. Город застроен высотными жилыми домами, восхитительными дворцовыми ансамблями и фешенебельными отелями, и всё это великолепие на фоне зелёных парков и бурлящих фонтанов скрашивает нашу жизнь, воодушевляет сердца и поднимает настроение. Воспетый в песнях беломраморный Ашхабад устремлён в будущее, это – город инновационных технологий, где строительство сочетается с лучшей мировой практикой. Являясь таковым, по сути, он отражает счастливую жизнь народа нашей страны.

Наш высокочтимый Президент!

Столица Туркменистана внесена в Книгу рекордов Гиннесса как город с наибольшей концентрацией беломраморных зданий в мире, ежегодно 25 мая мы отмечаем День города Ашхабад. Эти события значительно приумножили славу главного города страны как центра единения туркменского народа, ставшего нерушимым оплотом национальной государственности.

Под Вашим руководством каждый день в нашей Отчизне наполнен праздниками и торжествами. Вот и День города Ашхабад, знаменуемый насыщенными по содержанию мероприятиями и выставками во славу красоты и архитектурной уникальности столицы, пришёлся на церемонию «Последнего звонка» в учебных заведениях страны. Словом, тот факт, что эти события, как и другие праздники, проходят чередой, является проявлением счастливой и благополучной жизни, а также неиссякаемой любви к Ашхабаду и Родине, большой надежды на молодое поколение.

Наш глубокоуважаемый Президент!

Сегодня, в новую историческую эпоху, Туркменистан, как и Ашхабад, превратился в край дружбы и братства, куда устремлены туристические маршруты со всех концов света. Наша столица стала центром проведения различных мероприятий по налаживанию комплексного диалога, в том числе международных научных конференций, форумов, выставок и фестивалей с участием глав государств и правительств десятков стран и их представителей, путешественников, руководителей крупных компаний и фирм, бизнесменов. Подобная тенденция, которая активизировалась за последние годы, – индикатор высокого интереса к Туркменистану со стороны мирового сообщества, к проводимой им политике гуманизма и миролюбия, а также наглядное свидетельство растущей привлекательности Ашхабада как города, который стремятся посетить.

Уважаемый Аркадаглы Герой Сердар!

Наша столица включена в Сеть творческих городов Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в категории «Дизайн» и принята в члены Всемирной федерации туристических городов (ВФТГ), что стало определяющим фактором в развитии туризма, повышении туристического потенциала города и активизации международного взаимодействия.

Возрастает и авторитет Ашхабада как регионального и международного центра по продвижению дипломатии и нейтралитета. И в данном контексте тот факт, что в беломраморной столице размещена штаб-квартира Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии, является зримым триумфом принципов миролюбия, дружбы и доброй воли, проводимых нашим государством.

Уважаемый Президент!

Ещё раз от имени Халк Маслахаты Туркменистана сердечно поздравляю с Днём города Ашхабад – нашей прекрасной столицы, ставшей зримым символом суверенитета и государственности, счастливой жизни, процветания, творчества, светлых надежд и чаяний.

Желаю Вам больших успехов в масштабной деятельности во имя развития и процветания сердца нашей Родины – города Ашхабад – и любимой Отчизны!».