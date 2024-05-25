 Глава Туркменистана обратился к участникам выставки ковров и ковровых изделий

Сегодня в Ашхабаде стартует выставка ковров и ковровых изделий, а также XXIV заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра по случаю Праздника туркменского ковра, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана. По этому случаю Президент Сердар Бердымухамедов направил Обращение участникам торжеств, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

«Сердечно поздравляю вас с началом работы выставки ковров и ковровых изделий, а также XXIV заседания Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра, проводимых по случаю Праздника туркменского ковра – нашей национальной гордости, вечного искусства!

Великолепный туркменский ковёр, созданный талантом и мудростью туркменской женщины, поразивший мир своей филигранностью, цветовой гаммой с тысячами оттенков, естественностью, прекрасной гармонией красок, – это образец красоты, ставший сокровищницей общечеловеческой цивилизации.

Ковры, совершенствовавшиеся на протяжении веков, своими уникальными национальными особенностями превратившиеся в неотъемлемую ценность туркменской жизни, ставшие украшением наших жилищ, домашнего очага, гордостью нашей души, признанные во всём мире и внесённые в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), являются прекрасным символом вечности искусства.

Уважаемые участники выставки и заседания!

Дорогие ковровщицы!

Туркменский ковёр является древним искусством нашего народа, в нём воплотились духовные ценности нации. Ковёр, запечатлевший в своих узорах, орнаментах женскую любовь, мировоззрение и сердечные мечты, даёт нам представление об основах менталитета наших предков.

Наши ковры, поражающие всех тонкостью, изысканностью, шелковистой мягкостью, сверкающей цветовой палитрой и ослепляющей красотой, воплощают в себе все замечательные качества нашего народа, его национальные особенности, неиссякаемую любовь к своему языку, искусству, благородным традициям и обычаям.

Размещение туркменских ковровых орнаментов на государственной символике – знак верности заветам наших предков, следования уникальным традициям мужественного народа, сохранности его национальных особенностей, мировоззрения, характера и духа, символ его дальнейшего процветания.

Уважаемые ковровщицы и ценители ковра!

Дорогие гости!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства особое внимание уделяется развитию прославленного в мире искусства ковроткачества нашего народа. Создаются важные условия для популяризации, последовательного совершенствования этого прекрасного искусства, создания новых образцов ковров, сохранения и возрождения исконных оригинальных ковровых полотен. Вводятся в эксплуатацию новые предприятия художественного ковроделия, в которых созданы все необходимые условия для созидательной работы и отдыха наших ковровщиц.

В году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» в стране регулярно проводятся международные выставки, ярмарки и конференции. XXIV заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра, а также выставка ковров и ковровых изделий наглядно демонстрируют высокие достижения в ковровой отрасли страны, многообразие уникального искусства наших мастериц.

Уважаемые участники выставки и заседания!

Дорогие ковровщицы!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с Праздником туркменского ковра – украшения наших празднеств и символа святости наших очагов, а также началом работы проводимых по случаю этого праздника выставки ковров и ковровых изделий и XXIV заседания Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра!

Желаю вам крепкого здоровья, мирной, благополучной, счастливой жизни, больших успехов в работе во имя развития и популяризации в мире нашего коврового искусства!

Пусть всегда высоко звучат звонкие ритмы дараков наших искусных ковровщиц!».