 В школах Туркменистана состоялись торжества по случаю окончания учебного года

Сегодня в Туркменистане по случаю окончания учебного года прошли церемонии последнего школьного звонка.

Ранним утром состоялись возложения цветов к Монументу независимости Туркменистана, памятнику Бердымухамеду Аннаеву, установленному в педагогической средней профессиональной школе имени Бердымухамеда Аннаева города Аркадаг и в средней школе № 27 имени Бердымухамеда Аннаева села Ызгант Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

Во всех общеобразовательных школах в честь завершения учебного года состоялись праздничные торжества «Последний звонок» под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». По традиции с особой теплотой чествовали выпускников школ, кто начинает делать свои первые шаги во взрослую жизнь.

Отличившимся выпускникам и работникам сферы образования вручены памятные подарки от имени Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа.

Для молодёжи праздничный день продолжится экскурсиями по достопримечательностям, культурно-досуговым центрам, музеям, паркам.

Вечером всех ждут концерты мастеров искусств во всех уголках страны.