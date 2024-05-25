 В Ашхабаде проведен тренинг по укреплению торгового потенциала Туркменистана

Двухдневный тренинг «Развитие торговли в конкурентной среде и роль цифровизации как инструмента упрощения торговых процедур» провели в Ашхабаде ПРООН и Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Обучение состоялось в рамках текущего совместного проекта «Укрепление торгового потенциала Туркменистана, Фаза II».

Международный эксперт Анаит Смбатян, проводившая обучение, отметила:

«Тренинг предоставил знания и инструменты, необходимые сотрудникам министерства для того, чтобы ориентироваться в постоянно меняющемся ландшафте международной торговли. Мы затронули роль Всемирной торговой организации в регулировании торговли, балансирование либерализации торговли с важными государственными целями и решение проблем протекционизма в рамках многостороннего экономического сотрудничества».

Кроме того, участники изучили влияние цифровой трансформации на конкурентоспособные торговые практики и узнали, как цифровизация может упростить торговые процедуры. Программа обучения охватила такие темы, как международная торговля, современные проблемы внешнеэкономических связей, тенденции цифровой торговли и правовые основы безбумажной торговли.

Также была рассмотрена система «единого окна» для повышения эффективности международной торговли.

ПРООН укрепляет национальный потенциал для разработки эффективной торговой политики, используя при этом цифровые возможности и опираясь на передовой мировой опыт. При этом помощь предоставляется в координации и проведении нормативных и институциональных реформ, чтобы подготовить Туркменистан к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).