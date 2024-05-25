 Боксёры Туркменистана поборются за олимпийские путёвки на турнире в Бангкоке

Три спортсмена будут представлять Туркменистан в Бангкоке на 2-х Всемирных олимпийских квалификационных соревнованиях по боксу.

Отборочный турнир в столице Таиланда собрал 579 боксёров из 133 стран, которые разыграют 51 квоту в семи мужских и шести женских весовых категориях на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

За олимпийские путёвки в составе сборной Туркменистана поборются Шукур Овезов (весовая категория до 57 кг), Сапармырат Одаев (до 63,5 кг) и Байрамдурды Нурмухаммедов (до 71 кг).

Согласно проведённой жеребьёвке, первым на ринг в составе команды Туркменистана выйдет Шукур Овезов (до 57 кг). Стартовый поединок он проведёт против Зияда Али Маджраши (Саудовская Аравия). Победитель этого противостояния встретится в следующем круге с победителем пары Карло Паалам (Филиппины) – Алексей Лагказашвили (Греция).

Сапармырату Одаеву (до 63,5 кг) в первом бою предстоит сразиться с Кон Чин Ли (Гонконг). В случае победы в этом поединке в следующем раунде он встретится с победителем пары Ву Тан Дат (Вьетнам) – Цендбаатар Эрденебат (Монголия).

А бронзовый призёр ХIХ летних Азиатских игр в Ханчжоу (Китай) Байрамдурды Нурмухаммедов стартовый бой проведёт против 27-летнего бронзового призёра чемпионата Азии-2022 Бьямба-Эрдэне Отгонбаатара (Монголия). Победитель этой пары встретится во втором раунде соревнований с победителем боя Нишант Дев (Индия) – Армандо Бигафа Бигате Нааэ (Гвинея-Бисау), пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

Вторые Всемирные олимпийские квалификационные соревнования в Бангкоке – это последняя возможность для боксёров заработать квоты на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Олимпийские соревнования по боксу в Париже-2024 пройдут с 27 июля по 10 августа на «Ролан Гаррос» и «Арена Пари Норд».

Во всех весовых категориях соревнования будут проходить по кубковой системе. После предварительных раундов (1/16 и 1/8 финала) состоятся четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. В финалах определятся обладатели золотой и серебряной медалей. Оба проигравших полуфиналиста получат бронзовые награды.