 Ашхабад объявили Городом новых спортивных возможностей СНГ

Ашхабад объявлен Городом новых спортивных возможностей Содружества Независимых Государств (СНГ). Такое решение было принято в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, состоявшегося 24 мая, сообщает TDH.

В октябре 2022 года на Саммите СНГ в Астане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил с предложением придать спортивному сотрудничеству СНГ широкий и системный характер. Он предложил создать Координационный комитет по проведению международных спортивных игр под эгидой Совета СНГ по физической культуре и спорту, а также организовать регулярные Игры дружбы, открытые для участия спортсменов не только из стран СНГ, но и из других государств. Туркменистан подтвердил готовность принять первые Игры дружбы.

Исходя из этой инициативы, по предложению Туркменистана в повестку дня текущего заседания Совета глав правительств СНГ был внесен вопрос об объявлении Ашхабада Городом новых спортивных возможностей Содружества. Данное предложение получило единогласную поддержку всех участников встречи.

По итогам заседания был подписан ряд документов, в том числе Решение об объявлении города Ашхабад Городом новых спортивных возможностей Содружества.

В адрес Туркменистана была выражена глубокая признательность за оказанный радушный прием и прекрасную организацию заседания Совета глав правительств СНГ, которое прошло в деловой атмосфере и на высоком уровне, отмечает источник.