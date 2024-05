Ученые Туркменистана по приглашению Tokyo Boeki Eurasia посетили Японию

Делегация туркменских ученых посетила Японию с целью изучения возможности применения высокотехнологичной продукции японских компаний в лабораториях научно-исследовательских учреждений, вузов, заводов и предприятий химической и нефтегазовой промышленности Туркменистана.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», еще одной целью поездки было развитие научно-технических связей и реализации совместных научно-исследовательских проектов.

В состав туркменской делегации вошли исполняющий обязанности главного ученого секретаря АНТ Чарыяр Амансахедов, директор Института химии Халлымырат Атаев и заместитель директора Центра технологий Джерен Аширмухаммедова. Визит состоялся в рамках Соглашения о научно-техническом сотрудничестве, заключенного между Академией наук Туркменистана и японской компанией Tokyo Boeki Eurasia.

Туркменские ученые ознакомились с продукцией компании JEOL Ltd. – крупнейшего японского разработчика и производителя электронных микроскопов и других научных инструментов, промышленного оборудования и медицинской техники.

Во время посещения Национального института передовых промышленных наук и технологий Японии гостям из Туркменистана была представлена линия по производству чипов Minimal FAB, используемых для научных исследований и разработок, в производстве полупроводников и микро- и нано электронике.

Также туркменские ученые встретились с представителями таких компаний, как Fuji Electronic Industrial Co., Ltd, MicroSupport и TB Global Technologies Ltd.

В ходе встречи с президентом и представительным директором Tokyo Boeki Holdings Corp. Хидесигэ Цубоучи стороны выразили готовность к дальнейшему эффективному сотрудничеству.

Исполняющий обязанности главного ученого секретаря Академии наук Туркменистана Ч.Амансахедов отметил, что Туркменистан высоко оценивает сотрудничество с компанией Tokyo Boeki Eurasia, которое осуществляется с 2012 года. В рамках сотрудничества лаборатории научно-исследовательских институтов АНТ были оснащены всемирно известным оборудованием японских компаний.

Хидесигэ Цубоучи поблагодарил туркменских ученых за принятое приглашение посетить Токио. Отмечая стабильное экономическое развитие Туркменистана, он заверил, что Tokyo Boeki Eurasia останется и в дальнейшем надежным партнером Академии наук Туркменистана, отмечает источник.