Ученики Туркмено-российской школы им. Пушкина отправились в путешествие по следам великого Махтумкули

Ученики 8 «Б» класса Совместной туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина под руководством классного руководителя Елены Дорофеевой погрузились в изучение наследия великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. Они создали многогранный проект, целью которого было найти истоки духовной силы, вдохновения и мудрости гениального поэта.

Помимо красоты туркменской земли, Махтумкули черпал вдохновение в славной и героической истории своего народа. Приурочив к 300-летнему юбилею поэта и открытию грандиозного монумента в его честь, ученики отправились в путешествие в древний город Куняургенч.

Куняургенч – яркий пример героического прошлого и уникальной культуры Туркменистана. Экскурсия началась с посещения мавзолея Наджметдина Кубра – философа, суфийского мудреца и борца за независимость, погибшего в битве с монголами при обороне Гурганджа.

Ребята восхитились величественным мавзолеем Кутлуг-Тимура, поразившим их своей высотой и стройностью. Посещение мавзолея Тюрабек-ханым очаровало учеников летящим куполом, обильно украшенным мозаикой, сохранившей свою первозданную красоту спустя семь веков. Истории и легенды, рассказанные учителем Е.Дорофеевой у мавзолеев Алп-Арслана и Текеша, переплелись воедино.

Уникальная мозаика хорезмийской школы вызвала у ребят глубокое уважение к труду средневековых ремесленников. Они поняли, что такое культурное наследие не может быть забыто.

В Дашогузе ученики посетили мастерские талантливых художников, продолжающих дело своих предков. Гайрат Маткаримов рассказал о технологии ручного производства бумаги из тутового дерева и показал свои скульптуры, миниатюры и полотна с портретами Махтумкули.

Незабываемым стало посещение дома и мастерской керамиста Бахтияра Ходжаниязова, занимающегося живописью, скульптурой и восстановлением техники изготовления знаменитой хорезмийской керамики.

Увидев преемственность в культуре и творческие достижения современных мастеров, ученики поняли, что истоки мудрости Махтумкули кроются в славной истории края, умении людей украшать мир шедеврами искусства, в стремлении увидеть величие вселенной и человека в малом, а также в способности сохранить и передать потомкам культурный код туркменского народа.