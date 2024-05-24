ТГИЭиУ провел II Открытую международную интернет-олимпиаду по мировой экономике

В Туркменском государственном институте экономики и управления прошла II Открытая международная интернет-олимпиада по мировой экономике, в которой приняли участие 82 студента из 21 высшего учебного заведения Туркменистана и 48 студентов из 13 зарубежных вузов.

Участникам олимпиады было дано 120 минут на решение десяти задач. По итогам было разыграно 45 призовых мест: 11 первых, 16 вторых и 18 третьих. Студенты туркменских вузов завоевали 1 первое, 5 вторых и 9 третьих мест, продемонстрировав высокие результаты.

Призовые места также заняли студенты из Германии, России, Беларуси, Армении, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Пакистана.

Среди призеров от Туркменского государственного института экономики и управления — студент 3 курса направления «Мировая экономика» Атамырат Аманов, студент 4 курса направления «Финансы» Довлетмырат Тедженов и студент 2 курса направления «Товароведение» Новруз Батыров, занявшие вторые места, а также студент 2 курса направления «Экономика и рынок труда» Ильяс Ягшигельдиев, ставший третьим.