Сердар Бердымухамедов и Михаил Мишустин рассмотрели перспективы туркмено-российского сотрудничества

В ходе встречи в рамках заседания Совета глав правительств государств-участников СНГ Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр России Михаил Мишустин обсудили укрепление туркмено-российских отношений и активизацию торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, передает МИЦ.

Стороны отметили позитивную динамику роста двусторонней торговли. По словам Мишустина, только в первом квартале 2024 года товарооборот вырос на 22%.

На встрече также были затронуты вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, научно-образовательного обмена и взаимодействия в сфере здравоохранения.

Михаил Мишустин подчеркнул, что в России широко отмечается 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, чей юбилей приходится на 2024 год, объявленный в Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».