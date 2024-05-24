Премьер-министр Беларуси прибыл в Ашхабад на Совет глав правительств СНГ

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде, сообщает БЕЛТА.

По информации источника, во время рабочего визита также планируется встреча Романа Головченко с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Напомним, в проекте повестки дня заседания Совета глав правительств Содружества значатся 12 вопросов. Члены совета обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в СНГ.

Стороны также обсудят проекты концепции сотрудничества в сфере энергетики и плана первоочередных мероприятий по ее реализации, а также плана действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств-участников СНГ.

Еще один вопрос повестки дня Совета глав правительств – объявление Ашхабада Городом новых спортивных возможностей СНГ.