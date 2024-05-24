Президент Туркменистана провел встречу с премьер-министром Таджикистана

В ходе очередного заседания Совета глав правительств СНГ Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзадой. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, передает МИЦ.

Глава туркменского государства отметил, что в последние годы контакты на высшем уровне между Туркменистаном и Таджикистаном приобрели активный характер. Кохир Расулзада выразил благодарность за теплый прием и констатировал неуклонность темпа укрепления взаимовыгодных отношений между странами.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит сотрудничество с дружественным Таджикистаном и готов в дальнейшем укреплять эти плодотворные отношения.