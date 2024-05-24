Делегация туркменского педагогического института посетила ФРГ

Делегация от Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди недавно посетили Федеративную Республику Германия, где ознакомилась с новейшими техническими средствами обучения и библиотечным оборудованием.

Так, представители вуза посетили немецкие компании Phyve, G.U.N.T, Gerätebau GmbH, LD Didaktik, которые выразили готовность в будущем организовывать онлайн-конференции и презентации для высших учебных заведений Туркменистана.

Визит туркменской делегации был организован хозяйственным обществом Nahal, которое осуществляет строительство комплекса новых зданий института в Туркменабате. В современных зданиях вуза будет установлено технологическое оборудование от ведущих немецких производителей, сообщает издание jeyhun.news.