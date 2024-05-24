Делегаты парламента Туркменистана участвовали в Диалоге женщин ЦА в Бишкеке

Представители Меджлиса Туркменистана 23 мая приняли участие в первом заседании Диалога женщин стран Центральной Азии, состоявшемся в Бишкеке, Кыргызстан.

Заседание было посвящено теме: «Роль женщин в экономике стран Центральной Азии: лидерство для продвижения цифровых, социальных и экологических инноваций», сообщается на сайте Меджлиса.

В ходе заседания были заслушаны выступления, а также состоялись дискуссии по актуальным направлениям повестки дня. Туркменские представители осветили роль женщин в развитии отраслей национальной экономики, права женщин и жизненные блага.

Диалог женщин Центральной Азии является региональной платформой для продвижения гендерного равенства и служит уникальным инструментом для расширения сотрудничества между странами региона.