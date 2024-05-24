Глава Туркменистана обратился к участникам выставки «Белый город Ашхабад»

Сегодня в столице Туркменистана стартует XXIII международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад». По этому случаю Президент Сердар Бердымухамедов обратился к участникам смотра, передает TDH.

В Обращении, в частности, говорится:

«Уважаемые участники выставки!

Дорогие гости!

Сердечно поздравляю вас с началом работы XXIII международной универсальной выставки «Белый город Ашхабад», которая представит миру достижения нашей столицы в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства!

Ежегодное празднование 25 мая Дня города Ашхабад является для жителей туркменской столицы одним из радостных событий. Стало доброй традицией проведение международной выставки, позволяющей продемонстрировать грандиозные достижения столицы нашей Отчизны, в честь этого праздника, являющегося символом безграничной любви счастливых граждан к прекрасному городу. Все нынешние мероприятия, посвящённые Дню города Ашхабад, имеют особую значимость.

XXIII универсальная международная выставка «Белый город Ашхабад» наглядно продемонстрирует успехи туркменской столицы в области градостроительства и потенциал дальнейшего развития Ашхабада, а также приоритетные направления сотрудничества в этой области.

Дорогие люди!

Ашхабад – столица независимой нейтральной Отчизны – является прекрасной своеобразной витриной масштабных успехов всей страны. В результате успешной реализации градостроительных и архитектурных программ, инициированных Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана, заслуженным архитектором Героем-Аркадагом, Ашхабад был признан «Сияющей жемчужиной Азии» и стал одним из красивейших и комфортных для проживания городов мира.

В настоящее время ведётся большая работа по модернизации нашей прекрасной столицы и её превращению в цветущий оазис, строительству новых жилых комплексов, обновлению действующих инженерно-технических систем, развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Наша замечательная столица становится всё краше с возведением новых сооружений с уникальной архитектурой и фешенебельных зданий. Соответственно всё большее значение приобретает претворение в жизнь оригинальных решений, в том числе цифровых технологий, инженерно-технических наработок.

Отмеченные на международном уровне многочисленные сооружения, отличающиеся национальным колоритом и воплощающие в себе историко-культурные ценности, – неоспоримое подтверждение того, что наша столица всё более утверждается в ряду красивейших городов мира. Об этом свидетельствует и тот факт, что отдельные, отличающиеся оригинальной архитектурой объекты внесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Включение нашей столицы – Ашхабада структурой Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры в Сеть творческих городов ЮНЕСКО по линии «Дизайн» – одно из самых отрадных событий.

Дорогие люди!

В нынешнем году реализуются программные меры по торжественному празднованию на международном уровне 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги – великого мыслителя и поэта-классика Востока. Свое­образным стартом предстоящих масштабных торжеств в честь поэта-классика стало открытие на днях в южном уголке столицы памятника Махтумкули Фраги и культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy» со скульп­турами известных личностей, видных литераторов и мастеров слова зарубежных стран.

Благоустройство окрестностей этого современного комплекса выполнено в соответствии с современными архитектурными решениями, а инженерно-техническая и дорожно-транспортная структуры, система освещения создают единую гармонию.

Также в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» мы ставим целью открытие и сдачу в эксплуатацию по всей стране, в том числе в городе Ашхабад, ряда крупных объектов промышленного и социального назначения, а также закладку фундаментов новых строений.

Сооружения, которые будут воздвигнуты в столице в новейшую историческую эпоху, современные жилые дома не только ещё больше украсят нашу беломраморную столицу, они позволят улучшить социально-бытовые условия горожан, обеспечив широкий спектр оказываемых народу качественных социальных услуг, что также имеет большое значение.

Соответственно мы проведём необходимую работу по дальнейшему ускоренному развитию и благоустройству нашей столицы. Твёрдо уверен, что прекрасный Ашхабад станет образцовым центром прогресса и процветания.

Уважаемые участники выставки!

Ещё раз искренне поздравляю вас с началом работы XXIII международной универсальной выставки «Белый город Ашхабад»!

Желаю вам доброго здоровья, мирной, счастливой жизни и новых больших успехов!».