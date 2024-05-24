В Ашхабаде торжественным приемом отметили Неделю турецкой кухни

Неделя турецкой кухни была отмечена в резиденции посла Турецкой Республики в Ашхабаде.

В ходе торжественного приема по этому случаю была презентована кухня Эгейского региона.

Перед гостями выступил посол Ахмет Демирок, который напомнил, что проект Недели турецкой кухни был запущен первой леди Эмине Эрдоган, чтобы популяризировать богатство турецкого кулинарного разнообразия. Под ее руководством была выпущена гастрономическая книга под названием «Турецкая кухня с рецептами, неподвластными времени».

Турецкая кухня охватывает бесчисленное множество блюд с огромной территории, простирающейся от Кавказа до Балкан, от Ближнего Востока до Эгейского моря, от Черного моря до Средиземного моря. Турецкая кухня, в основе которой лежит широкий выбор овощей и фруктов, поступающих с поля на стол, предлагает множество вариантов вегетарианского и веганского питания.

Эгейский же регион Турции — это место, где в почете вкусное оливковое масло и виноградники. И кухня в этих краях славится легкими и полезными блюдами, приготовленными из трав, овощей, рыбы, морепродуктов и оливкового масла местного производства.

В ходе приема гостям предложили деликатесы Эгейского региона. Эгейское меню включило в себя оливки и сыры, суп из тархана, мюквер, закуску в эгейском стиле, гёзлеме со шпинатом, фрикадельки по-измирски и десерт из инжира с мастичным мороженым.